美國政府關門誰的錯？51％美國人：川普！

2019-01-16 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府關門進入第26天，據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）昨（15）日公布的民調指出，有51%的美國人都認為責任應該歸咎到美國總統川普頭上，而此結果與這個月第1週的民調差不多。外界認為，這代表川普的電視溫情喊話以及其他努力尚未翻轉民意。

因美墨邊境圍牆興建與否，共和黨與民主黨陷入膠著，川普稱共和黨加強邊境安全的立場「堅如磐石」，指責民主黨只想著選舉，不顧國家安全，恢復政府運作全在民主黨的一念間，把責任全推給了民主黨。

據《路透》報導，該民調8日到14日於全美隨機抽樣進行，共有2343人回答，其中有1016人支持民主黨、787人支持共和黨，321人為無黨派。民調結果指出，有51%的美國人都認為政府關門的責任應該歸咎到川普頭上。有趣的是，對於議會的兩黨，有34%的人認為民主黨應負起責任，認為共和黨該負責的人只有6%。

更耐人尋味的是，有43%的人支持興建美墨高牆，但認為在議會批准高牆預算前，可以容忍政府保持關門狀態的人只有25%。

而該調查也對受訪者作了初步分析，問卷詢問受試者是否有家人因政府關門而蒙受損失，或是於即將關閉的政府機構內任職，抑或是周遭朋友有相同遭遇。結果指出，至少符合上述一項情況的人有38%，另外有37%的人不受影響，有25%的人回答則不清楚。

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