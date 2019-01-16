連蒙古都遭殃了！ 國台辦：中國防豬瘟成效國際肯定

2019-01-16 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國農業農村部日前公告，自爆發非洲豬瘟後，截至14日曾有24個省份發生過家豬、野豬疫情，並稱疫情屬於「點狀散發」，並無流行蔓延。不過，鄰國蒙古近日卻傳出非洲豬瘟，引發外界聯想。中國國台辦發言人馬曉光今在例行新聞發布會上表示，中國政府防控疫情措施與成效，得到國際社會認可。

綜合媒體報導，馬曉光指出，中國始終依照及時、公開與透明原則發布疫情，並及時向世界動物衛生組織等通報，還稱中國政府防控疫情措施與成效，獲得聯合國農糧組織等與國際社會充分肯定。

報導指出，馬曉光提到，台灣是世界動物組織成員，可透過既有管道獲取相關資訊，「不存在任何障礙和限制」，並強調福建省嚴格落實疫情報告、防控措施，果斷處置防止疫情擴散，同時組織全面審查、針對未發生疫區的地區加大檢測力度，結果顯示，並未在莆田市城廂區、三明市尤溪縣、南平市延平區等外發現疫情。

台灣網友回應，「平行世界？」「豬瘟國閉嘴」、「中國敢講透明也是很好笑」、「連蒙古都遭殃了」、「有這種惡鄰居真衰」。

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