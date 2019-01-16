瑞典境內的中國衛星站 專家警告恐有軍事用途

2019-01-16 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國首個境外衛星站，2016年在瑞典完工使用，其位於北極圈以北約200公里處，用來增加衛星傳遞訊息的效率，不過近日有瑞典專家警告，這個基地可能會作為中國軍事用途，對瑞典及歐美同盟造成嚴重問題。

綜合外媒報導，隸屬於瑞典國防部的國防研究局（FOI）近日受訪時警告，名義上與由中國民間所屬的衛星站，可能也會用來作為中國軍事用途，這個衛星站位於瑞典最北的城市基律納（Kiruna）以北，在北極圈內200公里處，衛星站位於北極圈內能大大增加衛星數據的傳遞效率，FOI卻認為若戰時中國軍事衛星遭到干擾，這基地可以作為一種額外觀測工具，來蒐集訊息。

FOI專家指出，中國民用和軍用領域界限相當模糊，「中國太空計劃的組織有非常大的程度與軍方有關」，強調這對瑞典存在風險，對瑞典的歐美同盟而言，可能會造成嚴重問題，甚至直言所有與中國的合作項目，最終都有可能被中國軍方操控，呼籲有關單位應加強審視。

對此，有中國學者駁斥，這只是瑞典等西方國家因華為風坡而對中國施壓的延續。

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