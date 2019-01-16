戀愛了！ 大卡車司機竟是豪乳細腰萌妹

2019-01-16 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕外界對於大卡車駕駛的想像多是粗獷的男性，但這種刻板印象被打破了！日本一名女姓，不僅擔任大卡車司機，她還擁有天使臉蛋，和性感火辣的魔鬼身材。

綜合媒體報導，出生於日本高知縣的佐佐木梨乃（Rino）是一名大卡車司機，貨運物流以水產、蔬果等長途運輸為主。雖然開著大卡車，還須時常搬運貨物及擔任「黑手」，她仍不忘每天將自己打扮地光鮮亮麗，就連愛車都被她彩繪一番，在車上貼滿亮粉，甚至豹紋圖案的內裝設計。

報導表示，除了擔任司機外，Rino也是時裝、插花、舞蹈講師，擁有豪乳及水蛇腰的她，經常在推特分享自己的跑車生活，還自豪地表示，目前的車是2016年中購入，1年間就跑了20萬公里。

然而讓眾多鄉民心碎的是，Rino早已結婚，還有個可愛的兒子。

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