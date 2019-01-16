脫歐協議遭否決、反對黨提不信任案 梅伊未來的5條路...

2019-01-16 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會下議院15日晚間近8時（台灣時間16日凌晨近4時），否決首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案，反對黨工黨黨魁柯賓也隨即對梅伊政府提出不信任動議，分析人士指出，目前英國脫歐前途錯綜複雜，未來存在5種可能性。

綜合外媒報導，梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案，在下議院以432票反對、202票贊成的破紀錄懸殊比數遭否決，成英國政府95年來最大挫敗，反對黨工黨立刻發起不信任動議，梅伊政府風雨飄搖，分析人士認為，英國脫歐前途現存5種可能性，第一是梅伊在3個議會工作日內、也就是21日前修正協議草案來重新表決，但外界普遍認為，在這麼短時間內拿出一套讓各方滿意的修正草案幾乎是不可能的任務。

第二種可能是梅伊直接解散國會，或工黨對政府的不信任投票動議通過，提前舉行大選，不過在大環境不佳的狀況下，梅伊承受敗選的風險相當高；第三種就是英國政府重新與歐盟談判，爭取新的脫歐協議，德國總理梅克爾日前曾發言支持梅伊，指萬一脫歐協議被否決，歐盟可作出讓步。

第四種重新舉行脫歐公投，目前民調來看，多數英國民眾會選擇繼續留在歐盟內，若公投結果決定留在歐盟，英國脫歐恐被國際視為一場鬧劇。

最後的一種可能，英國直接在3月29日「無協議脫歐」，也就是俗稱的硬脫歐，意味脫歐後沒有過渡期，雙方現有權利關係立即終止，金融交換、人員和貨物流動、邊境及移民管制等問題均無緩衝期，歐盟與英國市場將陷入動盪。

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