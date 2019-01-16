密集恐懼慎入！ 這國每4年慘遭千萬老鼠襲擊

2019-01-16 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕殺了一個我，還有千千萬萬個我！澳洲長年受鼠患威脅，但近年越來越嚴重，特別是東南部地區，平均每4年就會遭受成千上萬的老鼠襲擊。

英國《太陽報》報導，數以萬計的老鼠不斷在澳洲農村的民宅和農舍各處逃竄，造成鉅額的經濟損失。澳洲公共科學與產業研究機構（Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation）的研究人員亨利（Steve Henry）曾警告，老鼠的數量很容易失控，「牠們能夠快速繁殖，不只恐怖還令人擔憂。」

報導表示，正常情況下，每公頃約會有4到5隻老鼠，但當嚴重的鼠患發生時，密度會來到每公頃3000隻。目前仍不清楚造成這種情況的原因，據推測可能是歐洲移民帶入，或是澳洲自然環境缺乏鼠群的競爭者或掠奪者所致。

報導引述，國家地理雜誌曾報導，澳洲於1993年發生最嚴重的鼠患，造成5300萬英鎊的損失（約新台幣21.2億元），但至今鼠患問題還是無法徹底解決。

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