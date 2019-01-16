南韓霧霾來自本地？ 專家駁斥：重度污染主要來自境外

2019-01-16 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近期深受霧霾所害，南韓14日時全國各地的細懸浮微粒（PM2.5）監控值更達到2018年入冬迄今的最高數值。南韓專家指出，國內污染源頂多造成輕度污染，重度污染大多是境外空氣作祟，近期霧霾也來自境外。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓部分在野黨、媒體及網路輿論將嚴重霧霾歸咎於燒煤發電，呼籲政府廢除去核電政策，不過南韓專家比對近兩年各能源發電量和PM2.5日均濃度走勢發現，去年的前11個月，核電佔比由27.5%降至23.4%、煤電佔比由43.1%降至42.3%，但是在同一期間，PM2.5濃度並未與煤電佔比呈現正相關，或是與核電佔比呈現負相關，而是隨著季節變遷而起伏，從晚秋起開始提高，冬春之交達到頂峰，夏季時銳減。

南韓專家普遍認為，南韓霧霾現象源自於「境外流入」，流入的空氣品質也決定了南韓空氣品質，在南韓國內的污染源頂多造成輕度污染，重度污染大多是境外空氣，近期霧霾成因也來自境外。

先前首爾市長朴元淳接受專訪時也提到，首爾地區的PM2.5濃度有五至六成以上來自中國，反駁中國生態環境部發言人劉友賓去年12月28日在記者會中，聲稱「首爾市的（空氣）污染物，主要來源是本地排放」的說詞。

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