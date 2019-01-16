曾旅居台灣 「反川大將軍」陸天娜宣布角逐2020美國總統！

2019-01-16 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普自當選以來爭議不斷，但他早已表態競選連任且信心十足。民主黨方面，中生代女參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）在參加脫口秀時表態，將角逐2020總統大選。

綜合外媒報導，陸天娜為眾議員出身，後來接替轉任國務卿的時任紐約州參議員希拉蕊位置。熟稔中文的陸天娜是一名不折不扣的「亞洲通」，在達特茅斯學院主攻亞洲研究，並先後旅居中國與台灣鑽研亞洲事務。陸天娜多年前接受《紐約時報》專訪時提到，她曾在台北沒戴安全帽騎車趴趴走，對不同文化帶來的衝擊她表示感謝，希望自己能藉由這樣的經驗來形塑美中關係。

陸天娜當地時間週二登上由史蒂芬柯伯（Stephen Colbert）主持的《夜間秀》時，宣布她將角逐2020年美國總統。陸天娜是參議院中的「反川大將軍」，對川普提名的重要官員幾乎投下反對票，她還曾在2017年川普爆出一連串桃色醜聞時要求他下台，川普當時批評她「無足輕重」、「願意為競選經費做任何事情的人」。

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