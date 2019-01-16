月球首株綠葉！微型生態系上太空 嫦娥四號內棉花種子發芽

2019-01-16 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國月球探測器「嫦娥四號」3日上午成功登陸月球背面，寫下人類航太史新頁，除此之外，此行攜帶的植物於月球上發芽，成為第一株在月球上發芽的植物。

綜合外媒報導，重慶大學昨（15）日發表消息指出，嫦娥四號的「生物科普載荷罐」於12日傳回最後一張實驗照片，照片顯示罐內的植物嫩芽生長情况良好，這也象徵人類首次於月球進行的生物培育實驗成功，出現了第一株來自地球的綠色嫩芽。

重慶大學副校長、科普載荷項目總指揮劉漢龍介紹，「生物科普實驗載荷罐」是一個密封的抗壓容器，由特殊鋁合金材料製成， 罐體直徑17.3公分，高19.8公分，內部裝有棉花、油菜、馬鈴薯、阿拉伯芥、酵母和果蠅，以及18毫升的水、土壤、空氣、溫度控制器，還有兩個記錄生長狀態的相機，總重2.6公斤。

劉漢龍指出，這6種生物形成一個微型生態系統，植物作為生產者，會提供氧氣和食物給所有生物，作為消費者的果蠅和分解者的酵母，則消耗氧氣產生二氧化碳，提供給植物進行光合作用。此外，酵母可藉由分解廢棄物來生長，本身也可作為果蠅的食物。

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