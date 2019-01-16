美軍：中國軍事技術漸領先全球 武統台灣風險增加

2019-01-16 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部一份最新報告顯示，過去幾年中國進行了一系列具野心的軍事改革，並獲得了新技術，中國軍事各領域逐漸在全球領先，目的在提高其攻擊台灣等地區的能力。一名美國官員透露，美國正在密切關注中國對台灣的意圖，擔憂北京持續增進軍力，可能增加中國武力攻台的風險。

綜合媒體報導，這份由國防情報局（Defense Intelligence Agency）所撰寫的「中國軍力報告」（China Military Power）指出，解放軍即將在各項軍事武器上領先全球，而在部分領域中，中國已經是世界第一。報告說，中國已經迅速建立了一支強勁、具有殺傷力的軍隊，覆蓋海、陸、空、太空和訊息等各個領域，這個軍隊使得中國可以將自己的意志強加於該區域或是更遠的地區。

報告指出，中國軍事現代化的主要推動力，就是來自統一台灣和阻止台獨的任何企圖，並阻止外國勢力干預台灣局勢。根據對中國官方文件和聲明的評估，美國國防情報局得出的結論是，中國的軍事現代化並未考慮到一場重大的全球戰爭，而是為其區域挑戰進一步做準備，可能導致地區性戰爭。

統一台灣是中國領導人的長期目標，中國國家主席習近平對這一期望毫不掩飾。美國國防情報局指出，中國軍事現代化的大部分內容都集中針對台灣，包括短程飛彈技術，這種技術在其他戰場中都是無用的。

美國國防情報局並不認為台灣是唯一的潛在爆發點。一位美國國防部官員表示，雖然中國不太可能在其領土附近爆發軍事衝突，但中國在南海建造人造軍事化的島嶼，以及其對釣魚台的主權問題也可能成為爆發點。

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