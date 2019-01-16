涵蓋台灣！ 美調查：南海爭議為2019一級關注重點

2019-01-16 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國外交協會在當地時間15日公布年度「預防優先事項調查」結果，在30個可能的突發事件中，中國在南海造成的爭議，被專家評估是美國2019年的一級關注事項，評估指出，南海問題涵蓋整個東南亞，另外也包含到台灣。

根據專家評估，2019年中國在南海發生軍事對抗的可能性為「中度」，但一旦發生，將對美國利益產生重大影響。專家認為，美國和菲律賓的防務條約，可能把美國捲入一場潛在的中菲衝突，南海上的任何衝突都將威脅到地區安全，恐對每年途經該地區的價值數兆美元的貿易往來產生深遠且嚴重後果。

根據這項調查結果，內容把南海、伊朗、北韓等地區列為一級關注事項，其中在南海問題方面，文中稱南海問題牽涉國家越來越多，包括汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、越南等。

「預防優先事項調查」中包括的30個應急事件中，中國與一個或多個東南亞國家在南海爭議海域，發生武裝衝突被評估為美國2019年的首要任務。外界認為，南海議題這種意外事件發生的可能性不大，如果發生，將對美國利益產生重大影響。

這項由外交協會發布的「預防優先事項調查」自2018年11月進行，向超過6000名專家徵求意見，獲得約500位專家的回覆，反應了當時被調查的專家們的意見。

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