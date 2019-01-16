政府關門天數破紀錄 川普支持度新低

2019-01-16 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府停擺日數已經破歷史紀錄，而根據最新民調顯示，美國總統川普的支持也創新低，僅有37%是認可其施政。

美國政府於去年12月21日午夜停擺，已達26天，打破美國府曾經關門的記錄，蓋洛普民意測驗中心（Gallup）今天公布最新數據，在政府關門期間所做的調查顯示，認同特朗普施政表現的人降至37%，較前一次調查減少2%，也是該機構所做民調中，川普上任以來的新低；不滿意川普表現的比重高達59%，較上一次調查增加4%，是而川普的不滿意度高峰是在去年期中選舉過後60%。

同一份調查結果顯示，美國民眾對國會兩黨的認同程度，比對川普還低，認同國會共和黨人表現的受訪者僅20%，較上一次調查減少3%；認同國會民主黨人表現的為22%，僅較共和黨多出2%。對美國兩黨政治人物來說，是一大警訊。

這次民調在1月2日至10日以電話訪問的方式進行，隨機抽樣家用及手機號碼訪問1017名受訪者，在95%的信心水準上，抽樣正負誤差為4個百分點。

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