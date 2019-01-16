432 vs. 202 英國脫歐協議遭否決

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國國會下議院十五日晚間約七時三十分（台灣時間十六日凌晨三時三十分），針對首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案進行表決，結果一如預期，這項連保守黨都不挺的協議以四三二票反對、二○二票贊成的破紀錄比數遭到否決，英國政府遭遇自一九二四年以來的最大挫敗。
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