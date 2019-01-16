噓聲中發言 英相梅伊最後替脫歐協議拉票

2019-01-16 03:28

〔中央社〕英國首相梅伊（Theresa May）今天晚上在國會投票前，最後一次試圖力挽狂瀾，在一片噓聲中對議員們表示，希望他們做出對這個國家而言最好的決定，避免無協議脫歐。

國會晚間將針對梅伊的脫歐協議進行表決，梅伊在表決前對下議院議員們致詞。她表示，這份協議能讓英國奪回對法律、邊境的控制權，也能保障工作機會。「今天的決定事關下一代的未來，也在於完成民主的決定」。

梅伊表示，舉行第二次脫歐公投是在「推卸責任」，且製造分歧。

梅伊的發言多次被議員們的噓聲、呼喊聲打斷，議長貝爾考（John Bercow）出面主持秩序。

在梅伊致詞之前，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）發言表示，現在檯面上的協議「並不符合人民的需求」，他也表示，從政府自己的經濟預測也可以看出「這是一個壞協議」。

他表示，這個國家「有太多人在掙扎餬口」，而這份脫歐協議無法解決這些問題。

柯賓表示，過去2年讓人民不再相信這個政府可以達成協議，工黨將會否決這項協議，「工黨認為，舉行大選是對這個國家而言最好的結果」。（編輯：陳政一）

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