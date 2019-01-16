紐約時報：川普去年多次想要退出北約

2019-01-16 03:28

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普經常批評北大西洋公約組織（NATO）盟國不願增加國防開支，還積欠大筆經費，根本就是佔美國便宜。紐約時報十四日引述多名美國高層官員說法，川普去年（二○一八）一再私下提及想退出北約。紐時指出，一旦美國真的退出北約，等於宣告北約壽終正寢，送給向來視北約為心腹大患的俄羅斯總統普廷一份「世紀大禮」。

成立於一九四九年的北約，是美國和歐洲、加拿大在冷戰時期為圍堵蘇聯而成立的軍事同盟。官員指出，川普去年曾多次私下提到，想要退出北約。儘管不確定川普是隨口說說還是認真的，但隨著他提到這個話題的次數愈來愈多，官員也對北約的前景愈來愈憂心，尤其是川普和普廷會面的談話紀錄被封鎖，連幕僚也不知所以。

這些匿名官員透露，去年夏天北約召開高峰會期間，川普更直接對負責國家安全的首席官員表示，除了拖累美國，他看不出來這個軍事同盟有什麼作用。而當時包括國防部長馬提斯和國安顧問波頓等國安團隊成員，都極力維護美國在北約的領導地位，以免喪失華府在歐洲的影響力，助長俄羅斯的野心。

曾在前總統歐巴馬任內擔任國防部政策次長的傅洛妮（Michele A. Flournoy）指出，美國退出北約，「將是一位美國總統最嚴重破壞美國利益的作為之一」，北約成立七十年來，不論美國是共和黨還是民主黨執政，都為了建立這個歷史上可能是最強大、最有利的軍事同盟殫精竭慮，「美國退出將摧毀這一切」，為普廷成就其夢寐以求的最大功業。

北約盟軍最高司令部前司令官史塔伏瑞迪斯（James G. Stavridis）也說，美國退出北約將是「地緣政治的特大錯誤」，即使退出北約只是停留在討論階段，都等於是送給普廷一份「世紀大禮」，遑論真的付諸實現。

川普去年七月前往布魯塞爾參加北約高峰會時，總統專機「空軍一號」尚未落地，川普就推文說：「許多北約國家都期望我們出面捍衛，但他們防禦開支不僅沒達到目前承諾的二％（已經很少了），還拖欠多年款項。」他推文問：「他們會歸墊經費給美國嗎？」他還曾經直接點名德國總理梅克爾，批評德國有錢向俄國購買石油和天然氣，卻沒有為北約貢獻足夠軍費。

北約原本計畫在今年四月比照一九九九年的五十歲生日，在華府舉行慶祝成立七十年的領袖高峰會，但由於部分外交官員擔心川普趁機再次攻擊北約，決定降級為外交部長會議。至於正式峰會，時間將延後到年底，地點也不在華府。

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