伊朗發射衛星失敗 未能進入軌道

2019-01-16 02:36

〔中央社〕伊朗國營電視台報導，伊朗通訊部長賈赫羅米表示，伊朗今天發射一枚遭美國批評的衛星，不過這枚衛星未能進入軌道。

法新社報導，賈赫羅米（Mohammad-Javad Azari Jahromi）表示：「帕雅姆恩衛星（Payam）與運載衛星的巴希爾火箭（Basir）今早成功發射。不過可惜衛星在最後階段未能送入軌道。」

他又說，帕雅姆恩衛星與運載火箭順利通過第一階段和第二階段測試。

不過，在實際發射時，衛星在第三階段與火箭分離時未能達到所需速度。

帕雅姆恩衛星與運載火箭都是由德黑蘭埃米爾卡比爾理工大學（Amirkabir University of Technology）所設計和製造。

賈赫羅米說，伊朗仍計劃發射另外一枚友誼（Doosti）近地軌道衛星。

他沒有披露衛星發射日期，但表示這枚衛星預計在250公里高度環繞地球運行。

他又說：「我們會盡所能將它送入軌道。」

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）昨天表示，發射帕雅姆恩和友誼衛星，都是為了蒐集伊朗環境變化的資訊。

羅哈尼說：「衛星將提供我們所需的資訊，而我們也會向世界證明我們是科學之國。」

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