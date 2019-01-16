華為孟晚舟事件 中國不惜一切逼迫加拿大讓步

2019-01-16 00:46

〔中央社〕美聯社分析指出，中國國家主席習近平領導的政府不計毀譽，決心逼使加拿大在上月扣留華為財務長孟晚舟事件上讓步。

中國先前以含糊的危害國安罪名逮捕2名加拿大公民，以及昨天改判一名加拿大毒販死刑，在在顯示中方決心發動恐嚇和報復，儘管北京當局正式否認。

中國遵守自由貿易與法治的全球認知可能受創，這對於習近平和其他民族主義派共黨高階領袖而言，風險很大。

香港中文大學政治學教授林和立（Willy Lam）指出：「中方將會不計一切，因為這大損顏面，尤其是中國政府和習近平。」

加拿大應美國要求，去年12月1日扣留中國電信設備大廠華為財務長孟晚舟。孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，美國指控她誤導跨國銀行進行與伊朗有關的交易，使這些銀行蒙受違反美國制裁令的風險，要求引渡孟晚舟到美國受審。

分析家表示，他們認定中方逮捕2名加拿大公民和孟晚舟一案有關，中方在加拿大毒販上訴中罕見改判死刑同樣令人起疑。

人權觀察（Human Rights Watch）執行長羅思（Kenneth Roth）發推文說：「中方玩人質政治遊戲，改判加拿大毒販死刑，顯然是向加拿大施壓。」

美國喬治華盛頓大學（George Washington University）專研中國法律的教授郭丹青（Donald Clarke），則使用了新的表達方式，他以更嚴峻的措辭「死亡威脅外交」形容目前的情勢。

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