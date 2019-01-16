情資顯示北韓續製造核武 料對川普帶來壓力

2019-01-16 00:22

〔中央社〕彭博報導，北韓領導人金正恩年初表示，平壤去年即已採取措施停止製造核武。不過，衛星影像分析和美國外洩的情報資料顯示，過去一年間，北韓不但持續製造核武，還可能擴大。

金正恩去年4月宣布不再實施核試，此舉促成他與美國總統川普6月在新加坡首度舉行高峰會。但核擴散分析專家指出，過去這段時間，北韓持續製造飛彈和核彈頭。一個武器監控團體估計，金正恩又取得足夠的核裂變物質，可供他製造6枚新核彈。如此一來，北韓的核彈總數將突破20枚。

美國非政府組織「共同的地球未來基金會」（One Earth Future Foundation）公開資料計畫「Datayo Project」主任、衛星圖像專家漢納姆（Melissa Hanham）表示，沒有任何蛛絲馬跡透露，平壤當局已停止或減緩核子和飛彈計畫的進程，反而已進入新階段。

近期發布的各項報告也指出，北韓兩座疑似鈾濃縮設施仍持續運作。去年7月，美國國務卿蓬佩奧在參議院作證時也承認，北韓仍在製造核裂變物質。

其他報告則透露，去年川金會舉行前，北韓還提升了自己的武力，而一處據信生產出射程遠達美國的首批洲際彈道飛彈的工業設施，則至今仍持續運轉。

報告也指出，平壤當局近期還擴充了一座工廠的規模，而它的用途可能是為隱蔽性較佳的新型固體燃料火箭製造發動機。此外，平壤也擴大了長程飛彈的地下基地。

川金二會可望舉行之際，這些報告突顯美方面對的風險。雖然川普對金正恩停止實施武器測試和廢除數座測試設施的決定表示肯定，但這些行動這並不妨礙北韓暗地製造足以威脅美國的武器。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/