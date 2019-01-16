稱掌握通俄門內幕女模小魚兒 泰國獲罪將遣送

2019-01-16 00:14

〔中央社〕以花名「娜斯嘉小魚兒」行走江湖、宣稱握有川普「通俄門」勁爆內幕的白俄羅斯女模約一年前在泰國因參加「性愛訓練課程」被捕，今天獲當地法院判決有罪，近期將遭遣送出境。

現年28歲的娜斯嘉小魚兒（Nastya Rybka，俄文rybka一詞有「小魚」之意）據信本名為瓦什克維琪（Anastasia Vashukevich），有女模、「高檔交際花」、部落客等身分，自稱是社會實驗者，並從操弄輿論和高社會地位者得到樂趣。

小魚兒去年2月初一夕爆紅，因為戮力批判莫斯科當局的納瓦尼（Alexei Navalny）公布影片和調查報告，內容不但呈現俄羅斯政要和富豪們如何在奢華享樂之餘「擺平」國事家業，更透露川普通俄門內幕，包括其前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）與俄方的關係。小魚兒多次聲稱，她握有更多相關證據。

2月底，小魚兒和數名性愛訓練課程同業「師生」在泰國度假勝地巴達雅（Pattaya）因遭控涉嫌從事組織犯罪、非法賣淫拉客等行為被捕。

塔斯社（TASS）報導，巴達雅地方法院今天宣判娜斯嘉和其他7名被告有罪。被告全數認罪，法院將被告應服刑期縮減至與其在看守所度過的數個月時間相當，並宣布有條件釋放。被告近期將分別被遣送至俄羅斯與白俄羅斯。

泰國移民局長蘇拉切（Surachate Hakparn）表示，娜斯嘉小魚兒一行人將先被送至曼谷的移民拘留中心，等待遣返。蘇拉切還說，一行人已因犯法被泰國當局列入黑名單。

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