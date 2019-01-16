暴力事件量會下降？ 「巴西川普」鬆綁槍枝管制

2019-01-16 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕有「巴西川普」之稱的巴西極右翼總統波索納羅（Jair Bolsonaro），週二（15日）簽署一項行政命令，鬆綁了槍枝管制，讓外界擔憂可能讓已經相當頻繁的暴力犯罪案件進一步增加。

《法新社》報導，在電視直播中，波索納羅表示，這項行政命令允許「好公民」更容易擁有槍枝，「為了保障合法的防禦權，作為總統，我正在使用這種武器」，他指的是隨後用來簽署法令的筆。

2017年，巴西有官方紀錄的凶殺案超過6萬4000起，使該國成為戰區以外世界上最危險的國家之一。民調公司Datafolha上月公布的調查結果顯示，61%巴西人反對民眾普遍擁槍。

波索納羅的法令讓沒有犯罪紀錄的成年人更容易購買槍枝並將留在家中。法令不包括允許民眾在公共場所隱密攜帶或其他方式攜帶武器，這只限於警察、公共或私人保全以及軍隊。

雖然有研究表明，流通槍枝數量的增加，與死於槍下人數增加有關，但波索納羅不同意這個說法，他上週接受電視採訪時說，對槍枝的法律限制少一點，「你可以肯定暴力事件量將會下降」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/