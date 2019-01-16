政府關門無解 川普支持度創新低

2019-01-16 00:05

〔中央社〕美國政府關門天數破歷史紀錄，最新民調顯示，美國總統川普的滿意度再創新低，僅37%受訪者認可川普施政。但國會形象也不太好，國會民主黨支持度雖有成長，但也僅約2成。

蓋洛普民意測驗中心（Gallup）今天公布最新數據，這項在政府關門期間所做的調查，對美國兩黨政治人物來說，都是警訊。

在川普的施政滿意度上，認同川普施政表現的降至37%，較前一次調查減少2個百分點，這也是同一機構在川普上任以來的調查中，再創滿意度37%的低點；不滿意川普表現的受訪者則高達59%，較上一次調查增加4個百分點。

同家機構的調查中，川普不滿意度高峰是去年期中選舉後的60%。

不過，美國民眾對國會兩黨的正面評價，也呈現「穩定低點」的態勢，國會兩黨獲得民眾認同的支持度，比川普都低。

民調顯示，認同國會共和黨人表現的受訪者僅20%，比上一次調查減少3個百分點，而認同國會民主黨人表現的為22%，僅多出共和黨2個百分點。蓋洛普指出，這顯示美國民意認為，國會更該為這次政府關門負責。

對照過去政府關門後首次進行的民調，川普的支持度雖變動不大、但仍是最低的。1995年，前總統柯林頓在政府關門後的支持度減少9個百分點、為42%；2013年，前總統歐巴馬在政府關門後的民調支持度減少3個百分點，也是42%。

蓋洛普指出，政府關門會持續多久仍是未知數，因川普與民主黨人至今都不願在邊境圍牆預算上妥協，而預計政府關門的影響將越來越顯著，民眾對政治人物的滿意程度，難保不受影響。

這次民調在1月2日至10日以電話訪問的方式進行，隨機抽樣家用及手機號碼訪問1017名受訪者，在95%的信心水準上，抽樣正負誤差為4個百分點。

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