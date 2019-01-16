打破禁忌進入神廟 印度婦女返家遭婆婆襲擊

2019-01-16 00:03

〔中央社〕印度兩名婦女日前打破幾世紀以來禁忌，進入南部知名印度教沙巴瑞瑪拉神廟，其中一位婦女卡娜卡杜嘉今天首度踏入家門時，被不滿她打破禁忌的婆婆攻擊受傷。

「印度人報」（The Hindu）報導，年約40歲的公營事業僱員卡娜卡杜嘉（Kanaka Durga）說，她進入克勒拉省（Kerala）沙巴瑞瑪拉神廟（Sabarimala Shrine）後，今天是第一次回到位於克勒拉省佩林塔爾曼納（Perinthalmanna）自宅，在踏進家門時，遭飛來的木製收割機擊中頭部。

警方指出，卡娜卡杜嘉回家是為了準備回到工作崗位，但婆婆拒絕卡娜卡杜嘉進門，雙方發生口角，婆婆在爭吵中把木製收割機丟向卡娜卡杜嘉，擊中她的頭部。

在門口值勤的幾名員警把受傷的卡娜卡杜嘉送往當地塔魯克（Taluk）公立醫院治療，所幸傷勢不嚴重。

警方已針對卡娜卡杜嘉婆婆的傷害行為，立案調查。

沙巴瑞瑪拉神廟祭司和許多信徒都相信，10到50歲有月經週期的婦女進入神廟，會傷害所供奉印度教生長之神阿雅帕（Ayyappa）的神性，因此禁止10到50歲的婦女進入神廟，幾個世紀以來，沒有一名10到50歲的婦女進入神廟。

不過，在婦女運動團體提出訴願後，最高法院於2018年9月28日裁定禁止10到50歲女性進入沙巴瑞瑪拉神廟違憲，下令允許任何婦女可以進入神廟，但婦女仍遭激進信徒和團體阻撓，無法進入神廟。

卡娜卡杜嘉和大學講師兼婦女運動家賓杜（Bindu）1日凌晨改從神廟工作人員入口順利進入神廟，成為幾世紀以來首次有10到50歲女性打破這項禁忌，成功入廟。

但卡娜卡杜嘉和賓杜的行為，引起宗教激進分子發動大規模示威，兩個人為躲避宗教激進分子侵擾，在外躲避多時；而卡娜卡杜嘉則因家人反對她進入沙巴瑞瑪拉神廟，離家數個星期，直到今天才返家。

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