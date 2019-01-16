男人最好的模樣？ 刮鬍刀廣告惹議

2019-01-16 00:14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國吉列（Gillette）刮鬍刀13日發布一支新廣告，探討「男人最好的模樣」（The Best Men Can Be），影片中出現校園霸凌、黃色笑話、職場性騷擾、性別歧視等情景，引發輿論抨擊。該影片發布短短2天，累積逾300萬觀看數，已獲得28萬個負評，5.2萬個讚；由於影片呈現出許多「反映錯誤社會風氣」的情景，已有民眾施壓吉列公司拍攝道歉影片，號召抵制購買吉列刮鬍刀。

衛報指出，該支廣告企圖增強「有毒男子氣概」（toxic masculinity）的形象，並加入「#我也是」（#MeToo）運動的觀念，但這並不代表時下流行的概念就能打造「男人最好的模樣」。「有毒男子氣概」意指男性過度大男人主義，有貶低女性、暴力、過分自主和壓抑情緒等特徵。「#我也是」係鼓勵女性勇於揭發性騷擾或性侵害惡行的全球社會運動。

寶僑公司（P & G）表示，吉列的這支廣告旨在挑戰「刻板印象」認知，提倡消除性別歧視與暴力的「男人」形象。不過，批評者指出，廣告本身對施暴者的設定就「反映出許多錯誤的假設」，包括在校園霸凌、職場性騷擾場景選用特定形象的成年男性演員等。

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