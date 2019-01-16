「脫歐救難包」1包1萬5！英國食品廠大賺恐慌財

英國脫歐限期在即，有廠商趁機推出了「脫歐救難包」（Brexit Box），大賺一筆恐慌財，1個竟然要花超過1萬台幣才買得到。（圖擷取自「Emergency Food Storage UK」網站）

2019-01-16 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐限期在即，不少英國民眾對於可能無協議脫歐相當恐慌，有廠商趁機推出了「脫歐救難包」（Brexit Box），大賺一筆恐慌財，1個竟然要花超過1萬台幣才買得到，至今已經賣了大約600個。

綜合媒體報導，英國緊急食品製造商「Emergency Food Storage UK」去年12月特別推出了「脫歐救難包」，1個原價384.61英鎊（約新台幣1萬5234元），現在特價295英鎊（約新台幣1萬1685元），儘管要價不菲，但至今也賣了大約600個。

這個「脫歐救難包」內有60包冷凍乾燥餐、48份肉品、1個濾水器，還有一些火種，製造公司宣稱這份救難包的內容物可以保存25年之久。

事實上「救難包」在英國不只是這間廠商的噱頭，已經有不少民眾因為憂心假如無協議脫歐，會有買不到食物、日用品的問題，而開始囤積貨物，還有英國網友在推特上曬出自己的「救難包」模樣。不過英國政府表示，囤貨並不必要，反而造成貨物短缺的問題，呼籲民眾不要一窩蜂囤積貨物。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/