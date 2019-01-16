港議員提「野豬流放無人島」 動保人士批「乾脆你去住」

2019-01-16 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港市區頻繁出現野豬，讓當局十分困擾。先前曾有香港議員劉業強提案，引進獅子、老虎來消滅野豬。事隔多日，另名議員王國興提議，將野豬流放到無人島上，設立「野豬林」，由專人餵食管理。動保團體批評，流放野豬將破壞當地生態，建議王國興可搬到無人島居住，就能避免野豬攻擊。

綜合外媒報導，過去10個月來，香港就有679起野豬相關事件，其中香港東區就有42件。工聯會東區區議員王國興認為，野豬終究會威脅到人類安全，於是提議將野豬流放到無人島上，定期餵食，實施「人豬分隔」計畫。

香港漁護署持反對意見，指出野豬有游泳習性，不少離島民眾都看過野豬游泳，若是流放後糧食不足，野豬們很有可能會游回城市內覓食，且隨意流放野豬，會破壞當地生態。對此王國興回應，豬的體力有限，可以把豬流放到較遠的島嶼，讓野豬無法游回市區。

香港野豬關注組負責人黃豪賢則表示，許多人豬間的衝突都是因人而起，批評流放野豬計畫是「叫動物解決人的問題」。黃豪賢也提到，說難聽點，流放就是讓野豬自生自滅，若是王國興覺得難以和動物相處，可以舉家搬遷到荒島，避開動物侵襲。

目前香港政府採用捕捉野豬，施打避孕疫苗後再放回的計畫，漁護署高級濕地及動物護理主任張家盛指出，疫苗由美國研發，至少可讓野豬避孕4到6年。不過黃豪賢坦言，計畫仍有不足，希望政府增加資源，加強實施。

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