冒充聯合國官員 證件「三星上將」翻譯Samsung

2019-01-15 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江一名男子假冒聯合國官員招搖撞騙，日前被警方逮捕，經調查發現他設計的假證件不只粗糙，英文還漏洞百出，其中他把證件上的職銜「三星上將」譯成「Admiral Samsung」，不禁讓警察感慨：「做到這麼奇葩程度的，確實比較罕見。」

據《香港01》報導，浙江農民余思高曾多次冒充聯合國官員行騙，還成立假機構「聯合國維和部隊總司令部」，其成員遍布貴州、湖南、重慶等地，且人人都有一張「特別通行證」，這群人不只坐火車不買票，甚至還光明正大去監獄提領受刑人，日前一名成員楊永亮向該司令部「申領」假證件，事後遭到警方逮捕。

然而，警方卻發現這張「特別通行證」破綻百出，除了證件照頭身比例怪異，更讓警察無奈的是，職銜「三星上將」竟被翻成韓國三星集團的英文名，此外，籍貫欄的「吉木薩爾」（Jimsar）還被寫成「Jiasar」，以及生日欄明明寫「1971.6.12」，英文卻標成「October 23,1949」，錯得太誇張。

事後，一名警察將假證件的照片上傳到微博，引發中國網友熱議，紛紛表示「沒文化」、「我是華為大將軍」、「還有諾基亞上將」、「這些騙子時間長了自己都相信是真的了」。

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