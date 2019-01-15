全球貧富差距縮小 研究：但各國內部不平等加劇

2019-01-15 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲學者最新研究指出，全球貧富差距已縮小，發達國家和發展中國家的收入逐漸拉近，但該報告也同時寫到，各國內部的貧富不平等加劇。

《德國之聲》報導，巴黎經濟學院教授瓦爾登施特羅姆（Daniel Waldenström）和瑞典烏普薩拉大學經濟學者哈默（Olle Hammar），對1970-2018年的數據進行了分析，發現全球收入已更為平等，1970至1990年代，全球收入不平等的程度保持穩定，2000至2010年代，不平等程度有所減少。

報告稱，2018年，全球收入的基尼係數（Gini coefficient），比1970年降低了15點，降幅約4分之1。基尼係數100點代表收入絕對不平等，0點意味著絕對平等。

瓦爾登施特羅姆表示，全球收入更平等，主因是發達國家與發展中國家間的收入互相拉近。特別是，中國與印度的農業及低技能工人的收入上升，歐美高收入職業的收入雖有增長，但僅有輕微的抵銷作用。

報告也提到， 與此同時，各國內部的貧富差距加劇，在各國之間的收入不平等下降24個基尼點時，各國內部的收入不平等的基尼點則上升了9點。

瓦爾登施特羅姆指出，該研究的重點並非一個國家內部的不平等趨勢，而是全球的不平等狀況，也就是將全世界的勞動者作為一個整體來進行評估。

報導援引歐洲經合組織的數據指出，德國的基尼係數不到30，美國約39，大多數拉美國家如巴西，以及非洲國家的收入不平等較高，如南非超過60。世界銀行數據則指出，中國2012年的基尼係數為42，中國2017年官方數字為46.7。

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