庫德族問題有共識了 土耳其：將在北敘利亞劃「安全區」

2019-01-15 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國去年底宣布從敘利亞撤軍，敘利亞內庫德族的安危頓時成為國際焦點，在美國、土耳其兩國數天的協調之後，土耳其今日宣布，會在敘利亞北部建立1個「安全區」。

綜合外電報導，去年12月美國宣布將在30天內從敘利亞撤軍，外界憂心敘利亞境內，被土耳其視為恐怖分子的庫德族「人民保衛軍（YPG）」會受到土耳其攻擊，美國總統川普也特別喊話警告土耳其，假如攻擊庫德族部隊，美國會「在經濟上摧毀土耳其」。

土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）今日表示，他昨日已經與川普進行了「非常積極」的電話討論，更在電話中達成了「歷史性的彼此理解」，不過艾多根未多述說「理解」的內容，僅表示土耳其將按照川普之前的建議，負責在敘利亞邊境20英里（約32公里）一帶設立安全區。

受到美國支持的庫德族「人民保衛軍」長期被土耳其政府認定為恐怖份子庫德工人黨（PKK）的分支，昨日土耳其總統發言人才表態絕對會力抗庫德族「人民保衛軍」，拉高土耳其與美國之間的矛盾。

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