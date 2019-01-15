邀外媒看加國公民判死別有用心？ 華春瑩嗆：你們想怎樣？

2019-01-15 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉嫌在中國走私毒品一案，原先一審判15年有期徒刑，發回重審後竟被改為死刑定讞；由於這次重審一改往常不對外公開的慣例，中方特地邀請外國媒體到法庭旁聽，外界質疑「別有用心」，有記者在中國外交部例行記者會上針對此事提問，但發言人華春瑩反嗆記者「以前不准外媒去，你們有意見；現在讓允許你們去，也有意見，你們到底想怎樣？」

綜合外媒報導，中國遼寧省大連市中級法院在1月14日，重審加拿大公民謝倫伯格的走私毒品案，最後改判死刑定讞，但由於審判過程不到70分鐘，而且中國官方也「反常地」邀請外媒到法庭聆判，引起外界質疑，此舉是中國當局針對加拿大逮捕孟晚舟所做的「報復」；前加拿大駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques）認為，這個重審是帶有政治動機的密謀行動，他質疑「如果中國當局願意展現出司法透明化的決心，早在幾年前就該開始邀請外媒去法庭旁聽。」

有記者問華春瑩，稱「平時中國法庭在審理時皆不對外公開，更不會邀請外媒；為何這次邀請了不少外媒旁聽」？不過華春瑩反嗆「以前不允許外媒去，你們有意見；現在讓你們去，也有意見，你們到底想怎樣？」另外針對審判太快，審判是否公正的質疑，華春瑩表示：「可以問其他國家，走私222公斤毒品的重罪該怎麼處理？」

謝倫伯格的律師張冬碩表示，謝倫伯格決定要再上訴；張冬碩也指出「現有證據不足以證明謝倫伯格有參予組織性的國際毒品走私，也不足以證明他在大連走私222公斤的毒品。」

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