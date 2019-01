尊爵不凡！這2隻貓的「貓窩」 月租4萬多...

2019-01-15 22:20

〔即時新聞/綜合報導〕美國矽谷的房租在全美數一數二的高,不過有房東願意以每個月1500美金(約新台幣46250元)的價格,讓新房客「2隻貓」入住。

綜合外媒報導,有矽谷首都之稱的聖荷西,房租被形容是「天文數字」。不過古德(Troy Good)無法讓女兒艾米斯(Victoria Amith)把貓養在新家,加上艾米斯剛升上大學,沒辦法把貓帶到學校去;古德靈機一動,詢問他的朋友卡利許(David Callisch)願不願意降低房租價格,以每個月1500美元租給「貓咪」,卡利許覺得很新奇,也答應了。

房東卡利許表示,他對貓房客非常滿意,牠們很安靜,只是會把房子弄得有點臭。艾米斯表示,租公寓畢竟不是長久之計,大學畢業後她就會把愛貓Tina和Louise接回來一起住,她還說,該公寓算是後院而非公共空間,裡面也沒有廚房,不想讓外界覺得貓咪在和人搶房子。

西雅圖時報房地產記者羅森伯格(Mike Rosenberg)在推文發文,表示這件事反映出矽谷的不平等,當地有數千人露宿街頭,但也有人有辦法負擔月租1500美元,租房子給2隻貓住。

Silicon Valley is a place with so much inequality where thousands of people sleep on the streets every night while someone rents a below-market studio for $1,500 a month to two catshttps://t.co/2n3FKmRs3h