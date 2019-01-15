尊爵不凡！這2隻貓的「貓窩」 月租4萬多...

2019-01-15 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國矽谷的房租在全美數一數二的高，不過有房東願意以每個月1500美金（約新台幣46250元）的價格，讓新房客「2隻貓」入住。

綜合外媒報導，有矽谷首都之稱的聖荷西，房租被形容是「天文數字」。不過古德（Troy Good）無法讓女兒艾米斯（Victoria Amith）把貓養在新家，加上艾米斯剛升上大學，沒辦法把貓帶到學校去；古德靈機一動，詢問他的朋友卡利許（David Callisch）願不願意降低房租價格，以每個月1500美元租給「貓咪」，卡利許覺得很新奇，也答應了。

房東卡利許表示，他對貓房客非常滿意，牠們很安靜，只是會把房子弄得有點臭。艾米斯表示，租公寓畢竟不是長久之計，大學畢業後她就會把愛貓Tina和Louise接回來一起住，她還說，該公寓算是後院而非公共空間，裡面也沒有廚房，不想讓外界覺得貓咪在和人搶房子。

西雅圖時報房地產記者羅森伯格（Mike Rosenberg）在推文發文，表示這件事反映出矽谷的不平等，當地有數千人露宿街頭，但也有人有辦法負擔月租1500美元，租房子給2隻貓住。

Silicon Valley is a place with so much inequality where thousands of people sleep on the streets every night while someone rents a below-market studio for $1,500 a month to two catshttps://t.co/2n3FKmRs3h — Mike Rosenberg （@ByRosenberg） 2019年1月13日

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