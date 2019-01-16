日俄和平條約才剛開始就僵持不下 主權爭議成絆腳石

2019-01-16 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本外務大臣河野太郎在1月14日訪俄羅斯首府莫斯科，與俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫（Sergey Viktorovich Lavrov）針對自二戰結束後延宕至今的「日俄和平條約」進行首次談判，但才開場沒多久雙方就因兩國的爭議領土而僵持不下；俄方外長強硬要求日本必須承認南千島群島（日方稱北方領土）是俄羅斯的，否則談判無法繼續下去。

綜合媒體報導，外界關注的「日俄和平條約」的首次談判，在1月14日於俄羅斯進行首次磋商，不過雙方一開始就在南千島群島（日方稱北方領土）的主權爭議觸礁，俄羅斯外長拉夫羅夫為談判設出前提，強硬要求日本必須承認俄羅斯擁有南千島群島的主權，否則和平條約的談判難以繼續下去；而拉夫羅夫的強硬態度，也被日本外務省匿名的官員批評「無理」。

千島群島位在俄羅斯堪察加半島與日本的北海道之間，現今由俄羅斯實際統治；根據《舊金山和約》規定，日本必須放棄千島群島一切的主權聲索，但合約也未承認蘇聯擁有千島群島的主權，但日方則宣稱「北方領土的國後、擇捉、齒舞與色丹等4個島嶼，不屬於千島群島」，要求俄方歸還主權；雙方在1956年簽署的《日蘇共同宣言》載明「在簽訂和平條約後，蘇聯作為善意的標誌，也有可能討論歸還齒舞、色丹二島的問題」。

俄羅斯外長拉夫羅夫在談判結束後，率先舉行記者會，稱日方拒絕開聯合記者會，並重申「若是日本不承認俄羅斯擁有千島群島的完整主權，談判將無法繼續下去」，而日本外務大臣則在記者會上否認「拒絕開聯合記者會」的說法，不過並未對談判過程透露太多細節，河野太郎只表示「明確傳達了日方的主張」；而日本首相安倍晉三預計在1月22日訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普廷舉行元首高峰會，並針對和平條約進行協商。

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