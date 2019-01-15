可愛貓咪竟是老司機？牠妙用按摩器讓自己「爽翻天」

2019-01-15 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕很多貓咪常會因為希望被撫摸而主動靠近主人，不過最近外國卻有一隻超級聰明的貓咪，牠直接把人類使用的按摩器拿來按摩自己，讓許多網友看到後都直呼可愛。

最近有網友在Reddit分享一段影片，影片中有隻咖啡色的貓咪用兩隻前腳抓起一個按摩器，隨後將牠的頭往按摩器的頂端靠近，讓按摩器上會旋轉的小爪子可以幫牠搔癢。而且這隻貓還會在按摩過程將慢慢移動頭部，讓臉上各個部位都能被按摩到。

這隻小貓在享受按摩器按摩的過程中，將雙眼完全閉上，臉上更露出超爽的表情。許多網友看到後都直呼可愛，「牠好聰明！」、「我好愛這隻貓。」但也有網友擔心，如果貓咪知道如何自己搔癢後，以後就不會給主人摸了。

還有網友看完影片後，在網路上找出這隻貓咪所使用的按摩器，這是一款名為「Misida MS-T01」的電動按摩器，售價約為50美元（約1500新台幣），不過目前官網的商品已經全被搶購一空。

相關影片請見：

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