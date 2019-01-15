「我好像重生了！」沙國逃家女子呼籲女性勇敢追求自由

2019-01-15 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯18歲女子奎農（Rahaf al-Qunun）日前宣稱遭到虐待而逃家，向澳洲申請庇護，最後聯合國難民署決定將她送往加拿大接受庇護。昨日奎農抵達加拿大後，接受媒體訪問時表示，「我覺得我好像重生了」。

綜合媒體報導，本月初因為受到家人虐待而逃離沙國的阿拉伯女子奎農，昨日在聯合國難民署的安排下，抵達加拿大接受庇護，她在接受媒體訪問時表示，能夠在尊重人權的加拿大接受庇護，她感到相當安全，「我感受到每位等待我抵達的人們的愛，這讓我覺得我好像重生了一樣」。

奎農說，在沙烏地阿拉伯時，她覺得自己簡直像是奴隸、物品，「我不斷地受到母親及兄長的肢體暴力對待」，在她剪掉自己的長髮之後，奎農的家人甚至把她關了6個月，只因為伊斯蘭教禁止女性打扮得像男人。

加拿大政府通常會給予得到庇護許可的難民1年的經濟援助，並且幫助他們找到住房、註冊英語課程等等。奎農透露，她計畫未來在加拿大找份工作，過著平凡、但她過去從未嘗試過的生活。奎農也希望她的故事，可以鼓勵其他伊斯蘭國家婦女勇敢追求自由。

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