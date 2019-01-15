台灣順豐：溝通落差誤解 書籍投遞香港無限制

2019-01-15 20:11

〔中央社〕台灣順豐速運今天發表聲明表示，從台灣投遞書籍到香港並無管制。因溝通落差造成香港作家梁文道在台購買的3本書籍無法運送回香港，向當事人致歉，並將加強一線人員訓練。

中央社記者傍晚進一步確認，台灣順豐能否將上述書籍投遞到香港，該公司公關人員強調「絕對沒有問題」。

聲明表示，台灣順豐與全球各地的物流服務，均依照當地海關的相關法令規定執行，為了保障客戶權益，避免「不符該國寄遞規定」造成退件、沒收等情況，而影響客戶寄遞服務，第一線收派人員均需針對寄件物品提出善意提醒。

台灣順豐強調，這些措施均是為了貨物安全運輸、順利送達，以維護消費者權益為首要考量。

聲明表示，這次因收派人員說明方式造成認知落差，將持續強化第一線收派人員的教育訓練，避免再因溝通落差造成訊息誤解。

聲明指出，這次事件僅為單純服務個案，若影響消費者寄遞權益及心情，台灣順豐深感歉意。未來仍持續為貨物運輸安全把關，秉持「以客為尊、客戶至上」精神，改善內部溝通機制並加強經營管理，期望帶給客戶最佳的物流服務感受。

梁文道13日投書香港蘋果日報，表示日前來台購買數本書籍，委託飯店櫃台投遞回香港；不料返回香港後卻收到飯店郵件告知，其中3本書籍「因為中國最近對文章及書冊內容有管制」無法投遞。這3本書籍分別為「滾出中國」、「大辯論」和「思想史」。

飯店並告知梁文道，「以上3本書已先幫您拿出來存放櫃檯，待您下次入住時再交還給您。此次順豐是以貨到付款方式寄送，之前的信用卡授權會取消。」

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