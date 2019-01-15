故宮顏真卿祭姪文稿赴日展出 安倍母親到場觀賞

2019-01-15 20:04

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕台灣故宮典藏唐代書法名家顏真卿的國寶真跡「祭姪文稿」，16日起在日本東京國立博物館（簡稱東博）正式亮相。15日開展前夕的預覽會即吸引1200名日本民眾大排長龍入場，日本首相安倍晉三的母親安倍洋子也來先睹為快，駐日代表謝長廷出席剪綵，參觀了國寶真跡後讚嘆「真是奇蹟」，1400年前的實本如果沒有神佛的加持，不可能保存得這麼好。

東博與每日新聞、日本經濟新聞、NHK等3家媒體，從16日起到2月14日舉辦「顏真卿：超越王羲之的名筆」特別展，特別商借台灣故宮典藏的顏真卿「祭姪文稿」、唐代名僧懷素「自敘帖」及「小草千字文」等真跡出展，另外，日前才剛結束在上海博物館展出的顏真卿真跡「自書告身帖」（東京台東區立書道博物館館藏）也同台亮相。

這是東博繼2014年展出台灣「國立故宮博物院─神品至寶」之後，再次向故宮商借展出，影響日本書法極深的顏真卿「祭姪文稿」則是首次在日本亮相。主辦單位每日新聞會長朝比奈豊表示，每日新聞所屬的「每日書道會」是全日本最大的書道團體，會員有5、6萬人，同時也擔任海日書道會理事長的朝比奈，出示該會的會徽「每」字，即是引用自「祭姪文稿」。

他表示，6年前就開始洽商，2016年敲定，能夠向台灣故宮借到「祭姪文稿」來日本展出，真的非常感激，對於中國有人反對國寶外借到日本開展，朝比奈說，這是個複雜的問題，日台雙方工作人員超越政治也花了很多時間準備，希望能愉快地進行文化交流，他也很感謝台灣政府和歷代的駐日代表的支持。

駐日代表謝長廷仔細欣賞每幅展出的書法作品，在會場中還巧遇安倍洋子。安倍洋子本身是書法名人，為日本書道團體「雍容苑」的書法師匠。謝長廷指出，事前不知安倍的母親也會來，表示書道的愛好者都不想錯過，正式的展出一定會有更多人前來。這次的展出機會難得，這也表示我們跟日本的關係友好。

看了「祭姪文稿」真跡，1400年的實本現在還能看到，真的是奇蹟。歷代包括清朝乾隆皇帝都在上面寫下感想，對這一點特別讚嘆。對於中國批評國寶外借，展一次就傷一次，謝長廷表示，這問題比較專業，不過我們現代的科技、技術、專業很多是可以克服的。謝長廷表示，東博為了這次展出做了很多準備。

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