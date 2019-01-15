能量飲料副作用太強 男子「硬梆梆」6小時

2019-01-15 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕烏干達男子為了提神，飲用能量飲料「SX Energy Natural Power Drink」，沒想到這款飲料讓他心跳加速、盜汗，甚至連續勃起6小時，讓他苦不堪言，直接投訴到烏干達藥品管理局。這款飲料由尚比亞的Revin Zambia Limited公司製造，已在東非各國下架。

綜合外媒報導，男子喝下飲料後，不僅感到心悸及大量流汗，還讓他勃起6小時。男子向烏干達藥品管理局投訴，能量飲料的「副作用」讓他十分困擾。

尚比亞醫藥學會（PSZ）表示，這款飲料含有西地那非（Sildenafil）、東革阿里及生薑等天然萃取物，以睪酮促進劑作為主要成分，其中的「西地那非」常用於治療男性勃起功能障礙，才會讓男子「硬梆梆」6小時。

這款能量飲料在東非各國均有販售，事件爆發後，廠商全面下架，並停止製造同款商品。業者對自家產品相當有信心，強調「飲料不含任何藥物」。烏干達政府聲明，他們正在扣押此能量飲料。尚比亞當局指出，目前已進行調查，會公布調查結果給民眾知道。

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