愛上野外露出 女獸醫為氣死前男友 徒步4000公里自拍裸照

2019-01-15 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子為治療情傷，與妹妹一起來場4000公里的壯遊，並在每個景點拍下自己的裸照，她表示這是為了氣死前男友。

綜合媒體報導，美國密蘇里州堪薩斯城，一名35歲女獸醫梅根‧瑪莉（Megan Marie），原先是個不愛運動的女子，然而在2015年，他與前男友分手後，想治療情傷卻苦無方法，後來她想要氣死前男友，梅根選擇了一個讓前男友羨慕的方法，梅根決定與妹妹艾琳（Erin），來場從科羅拉多徒步走到舊金山的4000公里壯遊。

他們每晚都睡在帳篷裡，吃真空食物包。而在梅根朋友的一次開玩笑建議下，梅根決定在一個景點拍下「野外露出照」。於是在2016年7月，她在加州的沙灘拍下了「大自然裸照」，並上傳到網路上，起先她相當緊張，很擔心外界的看法，然而，她的照片卻得到了極大的迴響，令她感到相當高興，也相當感謝這趟旅程，因為她原本有憂鬱症，這對他的心理健康起了極大的幫助。

於是，只要到了夏天，梅根每周便會發布一次「屁股與自然的合照」，並表示自己相當享受這種野外露出的興奮感。不過梅根也提到，由於擔心被其他遊客撞見，盡量都會在15分鐘內完成拍攝。

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