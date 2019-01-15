中國否認改判死刑是報復 加媒：12月來這些動作都不單純

2019-01-15 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大去年逮捕中國電信設備巨擘「華為」財務長孟晚舟後，與中方關係日趨緊張。昨（14日）中國法院宣布加國公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉嫌走私毒品案改判死刑定讞，中國外交部否認此舉是政治報復，但加國評論員指出，中國於華為案後的種種行為，以及判決庭上的各個疑點，在在顯示這項宣判絕非偶然，並認為中國不守國際規矩向加拿大「大發脾氣」之舉已釀成公關災難。

根據傅里（Anthony Furey）昨登於《多倫多太陽報》的評論表示，華為首席財務長孟晚舟於去年12月1日被捕後，加國男子謝倫伯格的案子才進行重審，並從有期徒刑改判為死刑定讞。

謝倫伯格因走私毒品於2014年遭逮捕，2年後被判處15年監禁；奇怪的是，中方官媒12月開始提起謝倫伯格一案，並於12月29日出席該案的上訴庭。

傅里表示，根據謝倫伯格委任律師的描述，此次開庭並沒有提出新證據，但檢察官卻重審案子；而美國全國公共廣播電台（NPR）駐上海記者史明智（Rob Schmitz）更於推特（Twitter）上評論，「若過去對華為與中國共產黨的關係有任何懷疑，今天大連（指遼寧省大連的法院）草率改判加男謝倫伯格死刑，就是雙方關係親密及至關重要的鐵證。」

此外，2012年至2016年加拿大駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）曾對媒體表示，「他們（中方）聲稱為了讓程序保持透明，才邀請外國記者出席法庭聽訊；若真是這樣，他們大可在多年前就這樣做，因此我認為是經過精心策劃的。」

傅里認為，中國邀請外媒出席法庭，是為了確保能向國際傳遞這樣的訊息：縱使孟晚舟已獲准保釋，但這是中國對華為案的回應；中方樂於拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕沃（Michael Spavor），並可重審另一加拿大人所涉的舊案，改判他死刑。

傅里痛批，中國公然發了一個醜陋的脾氣（ugly tantrum），但也觸發公關災難，引來更多加拿大人反對與中方有更多的商業貿易合作，並希望加國跟隨其他國家禁用華為的5G設備。

遼寧大連中級人民法院去年11月宣佈謝倫伯格有罪，一審判有期徒刑15年。謝倫伯格後上訴，但案件日前再開庭重審，改判死刑和沒收個人全部財產。加拿大隨即修訂對中國的旅遊警示，警告赴中國的加國公民注意當局「任意執法」的風險。

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