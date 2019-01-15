8歲女被控偷口紅遭圍毆 下體流血超過10小時恐不孕

2019-01-15 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅省有名肖姓女老師懷疑8歲趙姓女童偷口紅，竟將女童褲子脫掉，教唆其他學生毆打女童，甚至用教鞭猛刺女童下體，導致女童下體嚴重撕裂傷，出血10多個小時，恐導致終身不孕。不過校方強調，此事件純屬學生間暴力行為，肖姓老師也未受到懲處，讓中國網友直呼「無法接受」。

綜合外媒報導，女童由爺爺奶奶照顧，家境貧困。去年12月14日，女童哭著回家，整件褲子都是血。送醫後發現女童下體傷勢嚴重，陰道深處有撕裂傷，跑了3家醫院才被救治，整整流血10多個小時。醫師判定，女童很有可能失去生育能力。

家人表示，肖姓老師懷疑女童偷口紅，女童否認，老師說「承認就買好吃的給你」，誘逼女童認罪。沒想到女童認罪後，老師將女童帶到教室，要求同學們脫下女童褲子，並用教鞭伸進女童的下體。當時共7名學生圍觀，5名學生動手。事後肖姓老師態度惡劣，否認所有罪狀，但警方卻在其抽屜找到遺失的唇膏。

校方澄清，老師離開教室後，有另外2名未滿14歲的男同學以偷竊的理由，用掃帚插入女童下體，這才造成女童受傷，和老師無關。不過男同學未滿14歲，不能予以處罰。最後該校的校長和副校長被免職，不過肖姓老師仍在該校任職。

不少網友相當心疼女童，認為官方是在「帶風向」，隱瞞真相。有網友直言，可能是女老師背景硬，才沒有受到懲處。也有網友提到，既然未成年人可以躲避責任，那就請父母代替孩子受罰吧。

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