肉圓沒辣就家暴？ 「憤怒屋」讓你拿球棒狂砸洩憤

2019-01-15 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕新北42歲狠父毆打妻兒事件在近日鬧得沸沸揚揚，讓家暴議題再度成為民眾關心焦點，而針對情緒容易失控的人，現在中國北京有業者打造「憤怒屋」，讓想以暴力洩憤的民眾有管道能排解情緒。

據《太陽報》報導，去年9月，25歲女子金夢（Jin Meng）和朋友合作，將一間閒置廢棄的老工廠改造，準備大量破舊的電話、電視、玻璃瓶、收音機以及模型人偶，供民眾能暢快地「亂砸亂打」，入場沒有年齡限制，收費標準為半小時158元人民幣（約新台幣790元）。

報導指出，金夢發現20歲至35歲的北京上班族壓力大，因此她才突發奇想，創造一間可以消除壓力的場所，減輕民眾在生活中承受的痛苦。金夢提到，這裡平均每個月會準備1萬5000個瓶子給人拿球棒砸，而遊客在進入憤怒屋前，也要先穿好面罩和防護衣，避免被玻璃碎屑刺傷。

金夢分享，曾有一名女生帶著整套的結婚照來憤怒屋，然後全部砸毀；一名32歲男性遊客劉喬（Liu Chao）則表示，只要你有錢，在這裡什麼東西都可以砸得粉碎，無論是電視、電腦、家具還是人偶，唯一不能打的就是真人。

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