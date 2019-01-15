中國嚴審微信 數名藏人分享政治內容被捕

2019-01-15 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川的甘孜縣傳出近日至少有6名藏人被捕，理由是他們「透過微信向境外散播政治敏感訊息」，消息人士指出，現在當地居民個個噤若寒蟬。

根據《自由亞洲電台》報導，流亡藏人洛珠14日表示，仲柯村內至少有6名藏人用微信和印度、西方國家的藏人分享政治敏感的話題、圖片及影片，中國當局以此為由逮捕他們。

洛珠指出，被捕者都是較年長的村民，他們的家屬為了讓他們早日被釋放，不肯向外界透露被捕者的名字，因為擔心外媒報導出來，中國當局馬上以「與境外分裂勢力勾結」等罪名進行判刑。

洛珠還說，甘孜縣籠罩在政府的高壓審查中，人人畏懼發言，政府除了嚴禁當地藏人利用微信等社交媒體與境外藏人聯繫，還會多方施壓，例如審查個人、組群的微信通聯記錄，以致在這種情況下，無人敢出聲。

  • 中國四川的甘孜縣傳出近日至少有6名藏人被捕，理由是他們「透過微信向境外散播政治敏感訊息」。（圖擷取自推特）

    中國四川的甘孜縣傳出近日至少有6名藏人被捕，理由是他們「透過微信向境外散播政治敏感訊息」。（圖擷取自推特）

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