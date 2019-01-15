中國嚴審微信 數名藏人分享政治內容被捕

2019-01-15 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川的甘孜縣傳出近日至少有6名藏人被捕，理由是他們「透過微信向境外散播政治敏感訊息」，消息人士指出，現在當地居民個個噤若寒蟬。

根據《自由亞洲電台》報導，流亡藏人洛珠14日表示，仲柯村內至少有6名藏人用微信和印度、西方國家的藏人分享政治敏感的話題、圖片及影片，中國當局以此為由逮捕他們。

洛珠指出，被捕者都是較年長的村民，他們的家屬為了讓他們早日被釋放，不肯向外界透露被捕者的名字，因為擔心外媒報導出來，中國當局馬上以「與境外分裂勢力勾結」等罪名進行判刑。

洛珠還說，甘孜縣籠罩在政府的高壓審查中，人人畏懼發言，政府除了嚴禁當地藏人利用微信等社交媒體與境外藏人聯繫，還會多方施壓，例如審查個人、組群的微信通聯記錄，以致在這種情況下，無人敢出聲。

使用微信 四川数名藏人被捕

四川甘孜籍流亡藏人洛珠星期一（1月14日）引述境内消息告诉本台，中国当局近日在甘孜县生康乡仲柯村境内以透过微信与居住在印度和西方国家的藏人分享政治敏感话题、信息、图片及视频为理由拘捕了至少6名藏人。https://t.co/UBAWclEVmu — Cai Chu （@caichu88） 2019年1月15日

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