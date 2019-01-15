超敬業！為了脫歐草案投票 準媽媽議員決定延後剖腹

2019-01-15 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會今日將舉行脫歐協議草案投票（約台灣時間1月16日清晨），決定是否通過首相梅伊與歐盟協議的版本，投票通過與否，對英國的未來影響甚鉅，1名原訂於今日剖腹產的女性議員因此決定延後生產的時間，排除萬難到國會投票。

綜合媒體報導，英國工黨議員希迪克（Tulip Siddiq）由於患上妊娠糖尿病，醫生建議她在這週一、二就完成剖腹生產，但為了趕上15號的脫歐協議草案投票，希迪克決定向醫生延後剖腹產的日期，由於產前48小時希迪克必須注射藥劑，並待在醫院觀察，她等到週四才會進入手術房生產。

希迪克計畫今天在丈夫的陪同下，坐著輪椅進入國會投票。希迪克必須在生育與國會投票之間做出選擇，引起國會議員對於國會投票制度的討論，希望能推動「代理投票」制度，讓懷孕的議員能夠安心生產。

英國國會其實一直有「配對」的慣例，當有國會議員因懷孕生產必須缺席投票時，可以透過配對制度要求敵對黨1名議員不得投票，但在去年7月保守黨的路易斯（Brandon Lewis）破壞這個制度，「不小心」投了票之後，希迪克表示她已經不相信這個制度。

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