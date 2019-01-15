商業無間道？廣告商老闆匿名進了大公司 發案給自己還收賄

2019-01-15 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕港片「無間道」至今仍是許多人心中的臥底警匪經典，近日則有一起「商業版無間道」真實上演。一名廣告公司老闆匿名進入美國知名運動品牌K-Swiss工作，任職期間不但將廣告案交付給自己經營的公司，還收受賄賂，暗中提高承包商報價，最終遭法院處10年刑期。

香港《蘋果日報》報導，黃姓廣告公司老闆在2012年應徵K-Swiss設計相關職位，還以自家公司名義替自己寫了封推薦信並獲錄取。黃就職期間，K-Swiss在不知情的情況下一共與該廣告商簽署157萬港元合約，黃甚至還收取承包商7000元賄賂，暗中提高報價，藉此私吞22萬元價差，最終遭檢舉逮捕。

K-Swiss表示，若知道黃是該間廣告商的經營者，絕不會與他合作，也不會允許廣告商將業務發包給其它承包商。兩人最後認罪，法院有鑑於黃已全數賠償贓款及其它因素，判處黃男10個月有期徒刑；承包商的部分則考慮到牽涉金額不高，加上犯後努力生活、照顧家中老父，因此判他從事200小時社會服務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/