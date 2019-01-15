麥當勞叔叔釘上十字架？ 以色列博物館惹惱基督徒

以色列海法藝術博物館（Haifa Museum of Art）展出釘在十字架上的麥當勞叔叔雕像引發爭議。（美聯社）

2019-01-15 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕以色列一間博物館展出釘在十字架上的麥當勞叔叔雕像，引發爭議，許多基督徒要求將雕像移除，數名抗議人士與警方發生衝突，但目前博物館仍拒絕撤下該展覽品。

《以色列時報》報導，海法藝術博物館（Haifa Museum of Art）展出名為「麥克耶穌」（McJesus）的雕像，卻引發基督徒強烈不滿。海法的藝術家拜蘭（Amir Ballan）表示，「這很挑釁，我不覺得這是藝術。」數名抗議人士上週朝警方丟擲燃燒彈和石塊，當局則以催淚瓦斯及震撼手榴彈驅散人群。

報導表示，該場衝突造成至少3名員警受傷，部分抗議民眾還試圖闖進博物館移除雕像。

博物館館長達爾（Nissim Tal）對突然掀起的騷動感到震驚，因為這件藝術品已經展示了好幾個月。面對眾多不滿，博物館拒絕撤下展覽品，達爾表示，不會屈服於宗教或政治壓力，「我們將捍衛言論自由、藝術自由與文化自由。」

報導提及，以色列教會領導人顧問納沙（Abu Nassar）回應，「我們須了解，言論自由在不同社會中被以不同角度詮釋。如果這件作品直接針對非基督徒人士，這個世界恐會陷入混亂。」

設計「麥克耶穌」的芬蘭藝術家雷昂弄（Jani Leinonen）也要求移除，但原因乃是他支持巴勒斯坦人施壓以色列改變政策而率領的抵制、撤資、制裁運動（Boycott, Divestment and Sanctions）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/