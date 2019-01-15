被罵武斷動用死刑 中外交部反嗆加國總理「認真學中國法律」

2019-01-15 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕加、中自華為財務長孟晚舟案爆發後關係迅速惡化，繼日前批評中國逮捕加國前外交官是「無視外交豁免權」後，總理杜魯道今日再對中國法院判處加國公民死刑一事開砲，中國外交部也不甘示弱，稱對方應該要「認真學中國法律」。

遼寧省大連市中級法院昨日開庭，重審加國公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品案，判決結果從有期徒刑改為死刑定讞，並沒收個人全部財產，外界認為此舉是出於對加國的報復行動。

消息傳出後，杜魯道批評「中國選擇在一些案件專橫動用死刑，就如一個加拿大人所面臨的這個案件，我們作為政府對此極度關切，我們的所有國際友人和盟邦也應該如此。」官方也警告加國公民在中國有被「任意強制執法」的風險，建議所有前往中國的加拿大人需高度謹慎。」

對此，中國外交部發言人華春瑩在記者會諷刺地說，「不知加國相關人士講這話前，有沒有認真讀一讀法院公布的判決資訊；有沒有認真學一學中國相關的法律。」她強調，法院發布的資訊具體且詳盡，犯罪事實清楚、證據充分，毒品犯罪是全球公認嚴重罪行，中國對打擊毒品亦不寬待。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/