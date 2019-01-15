中國改判加拿大毒犯死刑 曝五大疑點

2019-01-15 16:24

〔中央社〕中國大連中級人民法院14日一審改判走私毒品的加拿大籍男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）死刑，引發質疑。儘管中方宣稱不是政治判決，但逆轉判死過程曝露以下五大疑點。

一、高調搞宣傳：華為財務長孟晚舟於2018年12月1日在加拿大被捕前，大連中院已於當年11月20日一審判處謝倫伯格有期徒刑15年。當時既未公開審理，也沒有媒體報導。

但遼寧高院官方網站卻於12月26日公告，12月29日下午2時，將公開開庭審理一名外籍男子走私毒品罪的上訴案。當地官媒「天健網」隨後報導指該男子為加拿大人，還預告「中國刑法對毒品犯罪可是毫不容情，絕對的重重重罪啊！」

此後，在中共政法委指示下，舉凡本案預告、審理均廣為宣傳，還邀請中外媒體到法院現場聆聽。昨天審判結果，官媒皆大幅報導。

二、冒出新線索：2018年12月29日，遼寧高院公開開庭審理謝倫伯格提出的上訴案。謝案從2014年12月被捕到一審判決已拖了4年之久，但大連檢方卻在短短一個月的時間就蒐集到新線索。

檢方在庭上宣稱「正在查證的線索」顯示，被告「極有可能」參與了有組織的國際販毒活動，在走私毒品犯罪過程中起重要作用，「一審法院認定其為從犯和犯罪未遂並從輕處罰明顯不當」。法官最後採納檢方意見，當庭裁定將案件發回原審法院重審。

三、審判大逆轉：大連市中級人民法院14日經過13小時冗長審理，逆轉改判謝倫伯格死刑。根據該院判後通報，這件毒品走私案的主謀是在逃的凱姆、史蒂芬與「周先生」等人（並未提到謝倫伯格）。謝倫伯格是受到凱姆指派到大連與許姓翻譯（本案證人）會合，擬將毒品藏匿在輪胎內胎中走私至澳洲。

根據通報，謝倫伯格未能把毒品運出大連，就查覺許姓翻譯已向警方報案，因此搭機潛逃泰國，但在飛機經停廣州時被捕。

從通報案情內容可看出，謝倫伯格是受主謀指使的從犯，毒品也未能運出大連，應視為犯罪未遂。但大連中院昨天審判仍大逆轉，認定謝倫伯格「夥同他人」是犯罪已遂的主犯。

四、上訴被加刑：中國刑事訴訟法明定有「上訴不加刑」的原則，也就是被告若不服一審判決上訴二審，二審法院不得加重被告的刑罰；即便上訴後案件被二審法院發回重審，一審法院也不得加刑。

謝倫伯格昨天被改判死刑，明顯違反「上訴不加刑」原則，立刻在中國法界引起譁然。中共官媒環球時報為此發文引述多名法界人士宣稱判決合法，因為檢方提出新的犯罪事實，經法庭認定被告人實際犯行重於原審認定的事實，原審法院就可判處被告更重的刑罰。

但也有多位大陸民間律師直指判決違法，認為檢方在一審判決並沒有提出抗訴，而在二審提出「一審判決認定被告人為從犯和犯罪未遂並從輕處罰明顯不當」，明顯不是「新的犯罪事實」。

還有律師提出最高法院解釋，強調必須依法改判的，應當在第二審判決、裁定生效後，按照審判監督程序重新審判。

簡單來說，謝倫伯格原本基於「上訴不加刑」才提出上訴，卻因此被判死。

五、本案可上訴：本案因為退回大連中院重審，仍是一審判決，謝倫伯格依法仍然可以提出上訴，預期他也勢必提出。國際輿論質疑中方改判死刑，是藉此要脅加拿大釋放華為財務長孟晚舟。

中國官媒今天雖然發文嚴詞否認質疑，但根據美加引渡條約規定，美國必須在孟晚舟去年12月1日被捕的60天內向加拿大提出正式引渡要求，根據推算，最後期限是1月29日。

這也代表中國現在把球丟回加拿大。如果在謝倫伯格上訴期間，美方提出引渡要求，加方勢必要衡量，是否要冒著自己公民被判死的風險，把孟晚舟交給美國。

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