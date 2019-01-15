怒！母親男友暴打4歲女童亡 只因果汁灑到Xbox

2019-01-15 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州沃基根市（Waukegan）19歲男子費爾（Johnathan Fair），因女友的4歲女兒不小心將果汁灑到Xbox遊戲機上，竟將幼女暴打致死。目前他已被警方逮捕，並被控4項一級謀殺罪。

《芝加哥論壇報》報導，4歲的門德茲（Skylar Mendez）上月13日晚間，不小心將果汁打翻到遊戲機上，費爾一怒之下，對她拳打腳踢，還曾把她踢到房外走廊，讓幼女昏迷不醒。之後他將門德茲送往芝加哥與盧黎爾兒童醫院（Lurie Childrens Hospital）急救，並謊稱女童在玩耍時不小心跌倒撞到頭部。

報導表示，門德茲身上和頭部的多處傷口，卻引起醫生質疑應是遭到劇烈搖晃、撞擊虐待所致。事後，費爾才改口坦承一切。據了解，案發當時門德茲的母親不在家中。目前警方已將費爾逮捕，大陪審團日前對他增控4項一級謀殺罪，預計於2月17日開庭，若被定罪，費爾將面臨60年至自然年齡的終身監禁，且不得假釋。

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