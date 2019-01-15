若台灣從中國分裂...中共將領當美上將面嗆「不惜代價護統」

2019-01-15 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國近來以「自由航行」為號召，頻頻進入南海挑戰中國底線，引發兩國軍事緊張。中共將領今日與美國海軍作戰部長會面，當面挑明若有人要將台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價捍衛領土完整。

「中華人民共和國國防部」新聞稿指出，官拜上將的美國海軍作戰部長理察森（John Richardson）或中國海軍司令員沈金龍邀請付中訪問，今日與中國軍委聯合參謀部部長李作成會面。李作成說，綜觀中美建交40年歷程，可知兩國共同利益遠大於分歧，合作對彼此來說是最好選擇。理察森則說，發展有建設性、結果導向的美中軍事關係是美方的目標，願加強兩軍高層交往，透過對話互相了解、減少誤解並控管分歧風險。

新聞稿指出，兩人談及了南海與台灣議題。李作成稱台灣問題屬中國內政，事關中方核心利益與中國民族情感，不容外來勢力干涉。他強調，若有人要將台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價維護祖國統一，捍衛國家主權和領土完整。

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