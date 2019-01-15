及時雨！美政府關門夫無薪 妻中獎抱回308萬加休旅車

2019-01-15 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦政府局部持續停擺，許多公務員被放無薪假、煩惱生計恐斷炊。維吉尼亞州阿什本一名35歲人妻沃爾絲（Carrie Walls），她的丈夫約翰（John Walls）原在政府機構任職，未料卻遇上關門大吉，頓失部分經濟來源。正當煩惱不已時，沃爾絲竟幸運中了樂透、抱回10萬美金（約新台幣308萬元）與一部新的白色休旅車。

綜合媒體報導，沃爾絲已在空軍服役13年，當她得知中大獎，難以置信得哭了，並指空軍退役、在聯邦緊急事務管理署的先生，目前正被強制放假，這張10萬元支票是「及時雨」。

報導指出，沃爾絲計畫用彩金帶家人去佛羅里達州奧蘭多的迪士尼樂園玩。據了解，沃爾絲是在上月4日購買刮刮樂彩券，沒中獎後依據活動辦法加入遊戲取得第二次機會，並從數十萬項條目中選，於本月抱回維吉尼亞樂透與知名汽車業者合作的特別獎，而中頭獎的機率僅138萬7200分之1。

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