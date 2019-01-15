因「推翻共產黨」 「廁所革命」發起人被判刑3年半

2019-01-15 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國假疫苗事件引發的「廁所革命」，其發起人之一季孝龍，因涉嫌在百貨公司、賣場、醫院與校園等公共場所的廁所隔間，以麥克筆寫下「打倒中國共產黨」 等抗議標語，於昨日被依尋釁滋事罪，判刑3年半。

美國《自由亞洲電台》報導，季孝龍於昨日上午9點半左右，在上海市浦東新區人民法院第二法庭受審。季孝龍的姊姊表示，弟弟在庭上承認自己曾在公廁門上，寫下「打倒中國共產黨」 、「毒空氣、毒食品，今天又來了個假疫苗」等敏感字句，「他（季孝龍）自己親口在庭上承認。他為公眾呼籲，不是為個人利益，所以不應該有問題。」

據一名到場聆判的人士表示，法官和合議庭在庭上態度都相對和藹，因為季孝龍願意承認自己做過的事，司法當局似乎有意從輕處理，但原定6分鐘的辯護詞內容，季孝龍卻花了20分鐘宣讀，法官多次試圖要求他中止，但季孝龍不予理會。

不具名的目擊者補充，在最後的判決中，法官認定季孝龍的行為出自「不良動機」，因為他未能對自己的行為表示悔意，並裁定季孝龍尋釁滋事罪成，判刑3年半。家屬表示，早已有被重判的心理準備。

報導指出，季孝龍不服法庭判刑，強調會循法律途徑，提出上訴為自己討回公道。《自由亞洲電台》記者曾致電季的代表律師戴佩清希望進一步了解情況，但她表示在當局壓力下，不便受訪。上海維權人士徐佩玲則呼籲民眾要像季孝龍一樣，不怕當局打壓，堅持表達自己的訴求。

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